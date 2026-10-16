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Metin Yıldız'ın insan-yapay zeka ilişkisini sorgulayan oyunu Bitlis'te sahnelendi

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Metin Yıldız'ın insan-yapay zeka ilişkisini sorgulayan oyunu Bitlis'te sahnelendi
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Metin Yıldız'ın yazıp yönettiği Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek oyunu, Bitlis'te sanatseverlerle buluştu. İnsan ile yapay zekanın bir arada olması ve teknolojiyle yalnızlaşmayı sorgulayan oyun, Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonu'nda izleyicilerden ilgi gördü.

Oyuncu Metin Yıldız'ın yazıp yönettiği "Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek" adlı tiyatro oyunu, Bitlis'te sanatseverlerle buluştu.

Bitlis Belediyesinin ev sahipliğinde, Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyun izleyicilerden ilgi gördü.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Yıldız, oyunu geçen yıl büyük emek ve çabayla hazırladıklarını söyledi.

İnsan ile yapay zekanın bir arada olması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçları oyunda sorguladıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"İnsanın hayatta istediği şey, her istediğini yapan ve kendisine tamamen itaat eden bir makine midir, yoksa sevgi ve çatışma mıdır? Hayat çatışmadan mı ibarettir? Bu soruları sorarak yola çıktık. Günümüzde robotlar ve robotlarla ilişkiler bize çok fazla pazarlanmaya başlandı. Gelecek bu konuda şekilleniyor. Biz de bu oyunda kendi sözümüzü söylemek istedik. Duyguların yok olduğu, insanın hislerinin ve birlikte bir şeyler yapmanın anlamının yavaş yavaş yitirildiği, hatta yitirilmeye çalışıldığı bu dönemde kimseye teknoloji satmadık. Aslında insanın teknolojiyle birlikte yalnızlaşmasını, kendi içine kapanmasını anlatmaya çalıştık."

Oyuncu Ceylan Yılmaz da oyunun kahkaha ve duygunun bir arada yaşandığı bir atmosferde geçtiğini ifade etti.

Turnelerde farklı bir heyecan yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Başka bir şehre gidiyorsunuz ve insanların sizi beklediğini biliyorsunuz. 'Akşam bir oyun varmış.' diyerek heyecanlanan, belki bir gün öncesinden uyuyamayan, koştura koştura oyuna gelen ve bizi güler yüzle karşılayan insanlar oluyor. Bu beni çok mutlu etti. Bitlis halkına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Oyunu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ile öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA
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