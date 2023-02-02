Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı Güncel Haberler Ünlü televizyoncu Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda kimlik kontrolü yapıldığı esnada hakkındaki arama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Metin Uca, arama kararının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıntılar geliyor... Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Metin Uca Ankara Magazin Güncel Haberler

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