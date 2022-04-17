Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı - Haberler

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Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı

İhlas Haber Ajansı - Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Güncel
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Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış Trakya'da başladı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış Trakya'da başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı. Yağış zaman zaman Kırklareli ile Tekirdağ'da etkili oluyor. Yağışların Edirne ve Tekirdağ'da Salı gününe kadar devam etmesi beklenirken, Kırklareli'nde ise Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı

Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı

Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı

Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya'da beklenen sağanak başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Haberler

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