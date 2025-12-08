Haberler

Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ile kar ve fırtına uyarısı

Türkiye'nin Düzce, Zonguldak, Bartın ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli yağış, kar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar sürmesini ve rüzgarın fırtına şeklinde esmesini tahmin ediyor.

Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış, kuvvetli kar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek yağışların, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek kesimlerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Öte yandan, Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in batısında bugün akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
