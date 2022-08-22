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Meteorolojiden 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Meteorolojiden 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, kuzeybatı kesimlerde halen devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu, Sakarya ve Düzce'nin güney, Eskişehir ve Bolu'nun batı, Kütahya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Anadolu Kütahya Bursa Güncel Haberler

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