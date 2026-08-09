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Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığı, yarın Samsun çevresinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

(ANKARA) - Meteoroloji Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) yayımlanan son verilere göre, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışlar Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde oturan yurttaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıkları güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da yarın Samsun çevresinde kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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