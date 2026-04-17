İçişleri Bakanlığı'ndan yağış uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Mersin, Adana, Antalya ve Ankara çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Adana, Mersin ve Antalya çevreleri ile Ankara çevrelerinde beklenen yer yer gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, 17 Nisan 2026 Cuma günü Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya çevrelerinde beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 18 Nisan 2026 Cumartesi günü Ankara çevrelerinde beklenen sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, toz taşınımı ile birlikte çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
