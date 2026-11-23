Meteoroloji Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri için fırtına uyarısı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde akşam ve gece güneyli rüzgarın fırtına ve yer yer kuvvetli fırtınaya dönüşeceğini bildirdi. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi riskine karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yurdun kuzeydoğu kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde güneyli yönlerden esen rüzgarın, akşam ve gece saatlerinde etkisini artırarak fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde devam etmesi bekleniyor.
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA