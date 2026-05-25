İstanbul'da Kurban Bayramı hava durumu: İlk gün açık, ikinci gün yağışlı

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, son günlerde Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar ve Kurban Bayramı süresince beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son 10 gündür Türkiye üzerinde etkili olan yağışlı sistemin yer yer fırtına, dolu ve yıldırımlara neden olduğunu söyleyen Tek, bazı bölgelerde su baskınları ve taşkın risklerinin öne çıktığını, yağışlı sistemin temel nedeninin ise Avrupa üzerinde oluşan yüksek basınç sistemi olduğunu belirtti.

'OMEGA BLOKAJI'NIN DOĞU TARAFINDA YAĞIŞLAR VAR'

Meteoroloji Muhendisi Adil Tek, "Son günlerde, özellikle son 10 gündür ve öncesinde ülkemiz üzerinde etkili olan kuvvetli yağışlar vardı. Bu yağışlar yer yer fırtınalar oluşturdu, yer yer doluya dönüştürdü, zaman zaman yıldırımlar oluştu. Bazı nehirlerimizde aşırı su birikmesine sebebiyet verdi. Özellikle Yeşilırmak'ta ve Tokat civarında tehlikeler çok öne çıktı. Bu yağışlı sistem üzerimizde kaldı. Bu yağışlı sistemi oluşturan en önemli sebep: Avrupa üzerine oturan yüksek bir basınçtı. Avrupa üzerine oturan yüksek basınca biz aslında Omega Blokajı diyoruz. Omega Blokajı, omega'nın şeklinden kaynaklı olarak, ortasında bir yüksek basınç ve sağında solunda alçak basınç sistemleri oluyor. O sebeple de ülkemiz o serin ve yağışlı havanın etkisinde kaldı. Avrupa'da ise tam tersine sıcak havalar çok hakim oldu. Özellikle o yüksek basıncın altında kalan alanlarda 'Isı Kubbesi' adını verdiğimiz yapılar oluştu ki Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde bu günlerde sıcaklık değerleri 30-35 derecelere kadar çıktı. Ülkemizdeki yağışları oluşturan yapıya biz Omega Blokajı diyoruz. Omega Blokajı'nın doğu tarafında yağışlar var, batı tarafında ise sıcak hava ve kuru ve sıcak bir hava etkili olmaktadır" dedi.

'SICAKLIK BAZI İLÇELERDE 26-27 DERECELERE KADAR ÇIKIYOR'

Tek, "İstanbul'da bugün günlük güneşlik bir hava var. Sıcaklık bazı ilçelerde 26-27 derecelere kadar çıkıyor. Bugün gün içerisinde yağış yok ama yarından itibaren yine zaman zaman yağış geçişlerini göreceğiz. Yarın arife. Yarın genel olarak açık, az bulutlu ama öğleden sonraki saatlerde hafif bir yağmur geçişi olabilir. Sıcaklıklar 24-25 derecelere kadar çıkıyor yarın için. Gece sıcaklıkları 14-15 dereceler civarında. Zaman zaman bazı ilçelerde 16 dereceleri gördüğümüz oluyor" diye konuştu.

'BAYRAMIN İLK GÜNÜ İSTANBUL'DA YAĞIŞ YOK'

Bayramın ilk günü İstanbul'da yağış beklenmediğini söyleyen Tek, "Bayramın ilk günü İstanbul'da yağış yok. Özellikle bayram namazı saatinde yağışın olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İstanbul'da gün içerisinde bayram sıcaklıkları 26-27 derecelere kadar çıkıyor. Açık ve az bulutlu bir hava var. Bayramın ikinci günü, perşembe günü İstanbul'da yağışları görmeye başlayacağız. Genel olarak parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kapalı ama yağış geçişlerini de perşembe günü görüyor olacağız. Ama sıcaklıklarda çok büyük bir değişiklikler olmayacak. Fazla üşümeyeceğiz ama yağışı beraberinde görüyor olacağız. Bayramın üçüncü günü, cuma günü ise genel olarak açık, az bulutlu ama öğleden sonraki saatlerde hafif bir yağmur geçişi olma olasılığı bulunuyor. Bayramın son gününe geldiğimizde ise cumartesi günü tamamen İstanbul'da açık bir hava var ve sıcaklıklar da 27-28 derecelere çıkmış olacak. Bayramı kapatırken de son gün, pazar günü, bayramın arkasındaki günde yine hava açık. İstanbul'da hafta sonu ile, bayramla birlikte hafta sonuna da yağışsız ve güzel bir havayla girmiş olacaklar gözüküyor" dedi.

'CUMARTESİ GÜNÜ, YURTTA YAĞIŞLAR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR'

Tek, "Bayramın ardından ülke genelindeki yağışlar etkisini kaybetmiş olacak. Özellikle son 10 gündür, hatta öncesinde de olan o yağış, ülkemiz üzerinde etkili olan yağışlı sistemler artık haziranla birlikte, bayramın sonu itibarıyla etkisini tamamen kaybetmiş olacak. Genel olarak mevsim normallerinde bir haziran; çok aşırı sıcak olmayan, ortalamalar civarında ve çok üşütmeyen ama çok da aşırı sıcak olmayan bir haziran bizleri bekliyor. Hatta daha uzun vadesinde de temmuz, ağustos ayları için de aynı şeyi, benzer şeyleri söyleyebiliriz. Bu sene, geçen seneki kadar öyle çok sıcak hava dalgalarına fazla maruz kalmayacağız; belki bir iki tane olabilirse olur. Bayramın birinci günü genel olarak yurtta yağış yok. Sadece öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerine doğru Ege'nin güneyi ve Akdeniz'de, batısında. Antalya'nın batısında yağış göreceğiz. Genel olarak ülke genelinde bayramın birinci günü tamamen güzel, parçalı bulutlu zaman zaman ve açık havayı görüyor olacağız. Bayramın son günü ise, cumartesi günü, yurtta yağışlar etkisini kaybediyor. Sadece Doğu Anadolu'nun güneyinde, Van, Hakkari civarında bir yağış var. Genel olarak yurdun batı bölgeleri açık olacak. Bayram dönüşleri başlamış olacak. Yollarda çok büyük o yağıştan dolayı riskler oluşmayacak. Pazar günü de yine bayramın arkasından gelen o haftanın son günü ise genel ülke genelinde açık, bir yağışsız bir hava bizleri bekliyor olacak. Sıcaklıklarda çok büyük değişiklikler yok. Zaman zaman dalgalanmalar olacak ama kuzeyden öyle çok soğuk hava gelmiyor, güneyden öyle serin hava gelmeyecek gözüküyor. Perşembe günkü yağışın ardından cuma günü çok hafif bir yağış geçişi, çok kuvvetli olmayan ama çok etkili değil bu. Devam eden günlerde de cumartesi ve pazarda İstanbul'da günlük güneşlik, sıcaklıkların arttığı, yazın geldiğini hissettiğimiz bir hava bizleri bekliyor olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı