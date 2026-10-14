Meteoroloji, Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağışın gece de süreceğini bildirdi

Marmara'nın doğusundaki kuvvetli yağışların, gece saatlerinden sonra da devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların, gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimler başta olmak üzere Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli süreceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA