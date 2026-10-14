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Meteoroloji, Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağışın gece de süreceğini bildirdi

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Meteoroloji, Marmara'nın doğusundaki kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra da süreceğini bildirdi. İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da kuvvetli, Sakarya çevreleri ve Kocaeli'nin doğusunda çok kuvvetli yağış bekleniyor; sel ve su baskınına karşı tedbir istendi.

Marmara'nın doğusundaki kuvvetli yağışların, gece saatlerinden sonra da devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların, gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimler başta olmak üzere Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli süreceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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