Meteoroloji, Marmara, Düzce ve Zonguldak için yarın kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

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Yurdun kuzeybatı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabahtan itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Marmara'da Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova'da, zamanla Batı Karadeniz'in batısında Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA