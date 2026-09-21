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Meteoroloji, Marmara, Düzce ve Zonguldak için yarın kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabahtan itibaren Marmara'da ve zamanla Düzce ile Zonguldak'ta kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbirli olunması istendi.

Yurdun kuzeybatı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabahtan itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Marmara'da Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova'da, zamanla Batı Karadeniz'in batısında Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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