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Meteoroloji, İzmir, Aydın ve Muğla için yarın şiddetli yağış uyarısında bulundu

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Meteoroloji, yarın İzmir'in batısında öğle sonrası, Aydın'ın batısında akşam kuvvetli sağanak, Muğla'da akşam çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekliyor. Yağış pazartesi ve salı yerel olarak sürecek; sel, su baskını, heyelan ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın ve Muğla için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir'in batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra Aydın'ın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların bölgede aralıklı ve yerel bazda pazartesi ve salı da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Muğla'da ise yarın öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini daha da artıracağı ve çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Yağışın pazartesi ve salı şiddetli olması bekleniyor.

Vatandaşların, kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA
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