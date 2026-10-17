Meteoroloji Hakkari, Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusuna fırtına uyarısı verdi

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Yurdun Güneydoğu kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra Hakkari çevreleri ile Van'ın güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedlirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA