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Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede çöl sıcakları tahmin edilmiyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca ülkede çöl sıcakları tahmin edilmediği, sıcak hava dalgası beklentisinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Hava tahmin uzmanı, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ülkenin kuzey kesimlerinde yağışların görüleceğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, hafta boyunca ülkede çöl sıcakları tahmin edilmediği, sıcak hava dalgası beklentisinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, bu hafta, geçen haftaya nazaran daha dar alanda yağışların görüleceğini, ülkenin kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görülmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Yarın, Marmara, Batı Karadeniz, Samsun dışında Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların etkili olacağını kaydeden Tekin, "Çarşamba günü Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Karadeniz'de yağışlar görülecek. Çarşamba günü özellikle Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Perşembe, cuma günleri de ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağışları görmek mümkün olacak." dedi.

Üç büyük ilin hava tahmini

Tekin, İstanbul'da yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini, hava sıcaklığının önümüzdeki 3 gün 30-31 derece arasında olacağını bildirdi.

Önümüzdeki 3 gün boyunca Ankara'da hava sıcaklığının 29-32 derece arasında değişeceğini belirten Tekin, İzmir'de ise yağış beklenmediğini, sıcaklığın 36-38 derece olacağının tahmin edildiğini, rüzgarın kuzeyden kuvvetli eseceğini vurguladı.

Tekin, rüzgarın yarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de, çarşamba ise Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli eseceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Fevzi Burak Tekin, Ege Denizi'nde, deniz suyu sıcaklığının 27-29 derece, Akdeniz'de ise 29-31 derece arasında olacağını belirtti.

"Çöl sıcakları tahmin etmiyoruz"

Tekin, eyyam-ı bahur sıcakları geleceğine dair iddialara ilişkin şunları söyledi:

"Türk kültüründe hava tahminiyle ilgili vatandaşlarımızın kullandığı bazı kelimeler var, uzun yıllar gözleme dayalı cemre düşmesi, kırkikindi yağışları ya da pastırma sıcakları gibi. Eyyam-ı bahur da günümüzde çöl sıcakları, Afrika sıcakları olarak adlandırılıyor. Fakat bahsedildiği üzere ülkemizde bu hafta boyunca kavurucu sıcaklar ya da çöl sıcakları tahmin etmiyoruz. Sıcak hava dalgası beklentimiz söz konusu değil. Aksine ülkemizin iç kesimlerinde Karadeniz Bölgesi'nde ve Doğu Anadolu'da bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Batı kesimlerinde ve güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde olacak."

Tekin, hava sıcaklığının Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adana çevrelerinde yer yer 40 dereceyi aşabileceğini, fakat mevsim normallerinin üzerinde artış beklenmediğini ifade ederek, "Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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