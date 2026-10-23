Meteoroloji Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu uyarı yayımladı

Meteoroloji Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu uyarı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu uyarı yayımladı. Trakya'daki bu illerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
Kurumun internet sitesindeki bilgiye göre, Trakya'daki Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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