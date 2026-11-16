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Meteoroloji Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı kuvvetli sağanağa karşı uyardı

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Meteoroloji Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı kuvvetli sağanağa karşı uyardı
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Meteoroloji, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Yağışın 21-50 kilogram/metrekare olacağı ve yarın öğle saatlerine kadar süreceği, ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji, Edirne'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA
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