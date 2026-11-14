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Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'nin kuzeyinde denizlerde fırtına bekliyor

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Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren fırtına bekliyor. Kuzey Ege'nin kuzeyinde bugün akşam başlayacak fırtınanın yarın sabah, Doğu Karadeniz'deki fırtınanın yarın öğle etkisini kaybetmesi bekleniyor; ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'nin kuzeyinde denizlerde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden eseceği tahmin edilen fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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