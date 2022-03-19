Meteoroloji'den şiddetli kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm

Mart ayında tekrar soğuk hava dalgasınının etkisini hissettirdiği Türkiye'de kar yağışı 5 bölgemizde de sürüyor. İstanbul için Vali Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uyarılarda bulunurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yarın için İstanbul da dahil olmak üzere 10 il için turuncu, 12 il için ise sarı kar yağışı uyarısı geçti.

10 İLE TURUNCU KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışından dolayı turuncu uyarı geçilen 10 il arasında Artvin, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak ve Bartın bulunuyor. Öte yandan Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde kar yağışından doğacak çığ tehlikesi uyarısı verildi.

12 İL İÇİN SARI UYARI

Kar yağışından dolayı sarı uyarı verilen iller ise Ağrı, Amasya, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt, Tokat, Ardahan, Düzce olarak sıralandı.

5 BÖLGEDE KAR YAĞIŞI VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BUZLANMA VE ULAŞIMDA SIKINTILAR YAŞANABİLİR

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İMAMOĞLU: KAR YAĞIŞININ EN YOĞUN YAŞANACAĞI GÜN

Öte yandan bu akşam için uyarılarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundu. Twitter'dan canlı yayını paylaşan İmamoğlu, "Bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün. İBB olarak sahadayız" notunu düştü.

"ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Kar yağışının ağırlıklı olarak kentin batı bölgelerindeki ilçelerde etkili olduğunu belirten İmamoğlu, vatandaşlara, zaruri haller dışında trafiğe çıkmamaları, toplu ulaşımı tercih etmeleri ve tedbiri elden bırakmamaları çağrısını yineledi. Metro seferlerini gece 02.00'ye kadar devam ettiğini aktaran İmamoğlu, metrobüsün de 24 saat esasına bağlı olarak hizmetini sürdüreceğini kaydetti. İETT'nin gerekli hallerde ek seferler düzenleyeceğini paylaşan İmamoğlu, Şehir Hatları'nda da herhangi bir sıkıntılı durumun olmadığını ifade etti. Olası trafik sıkışıklığında vatandaşlara ve çalışanlara ulaştırılmak üzere 100 bin kumanya ve 54 bin mobil malzeme hazırlıkları olduğunun altını çizen İmamoğlu, İBB'nin tuz stoklarının da yeterli olduğunu