Haberler

Meteorolojik Uyarı: Ankara ve Eskişehir'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Eskişehir ve Ankara'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik öngörülmezken, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Eskişehir ve Ankara'da kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar, Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısında yerel kuvvetli olacak.

Öte yandan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemil Tugay neden istifa etti? CHP Genel Merkezi'yle sert tartışma iddiası

Cemil Tugay neden istifa etti? Bu iddia kulisleri sarsacak
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı

Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı
ABD-İsrail kavgası büyüyor: 9 milyonluk ülkesiniz...

ABD-İsrail kavgası büyüyor! Bugüne kadarki en sert uyarı
Sokak çetesine şafak baskını! 5 ilde onlarca gözaltı var

Sokak çetelerine ağır darbe! Gözaltılar arasında avukatlar da var
Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik! Kanada ceza sahasına 97 kez girdi

Dünya Kupası'nda oynanan maça bakın! Yorumu size bırakıyoruz

Geri manevra faciaya dönüştü! 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Ölüm böyle geldi!