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Meteoroloji'den Toz Taşınımı Uyarısı: Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde

Meteoroloji'den Toz Taşınımı Uyarısı: Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen toz taşınımı nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için yaptığı değerlendirmede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği, sıcaklıkların genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Toz taşınımı uyarısı yapılan değerlendirmede, "Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: ANKA
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