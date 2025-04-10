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Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi olduğuna dair uyarıda bulundu. Ulaşımda aksama ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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