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Doğu Karadeniz’de kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz’de kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in doğusunda (Rize, Trabzon’un doğusu, Artvin’in kıyı kesimleri) bugün kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ayrıca Samsun, Ordu, Giresun iç kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinde de kuvvetli yağış öngörülüyor. Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşım aksaklıklarına karşı uyarıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in doğusundaki illerinde bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI UYARI

Meteoroloji, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Kaynak: ANKA
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