Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Kastamonu ve Sinop arası) devam eden rüzgarın, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak, batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.