Meteoroloji, Çanakkale ve Balıkesir çevresinde kuvvetli fırtına konusunda uyardı

Meteoroloji, Çanakkale ve Balıkesir çevresinde kuvvetli fırtına konusunda uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji'ye göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Marmara'nın güneybatısı ve Ege'nin kuzeybatısında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA