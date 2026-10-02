Meteoroloji, Çanakkale ve Balıkesir çevresinde kuvvetli fırtına konusunda uyardı

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Marmara'nın güneybatısı ve Ege'nin kuzeybatısında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA