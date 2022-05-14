Meteoroloji, Birçok Bölge İçin Sağanak Yağış Uyarısında Bulundu - Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için yağış uyarısında bulundu. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus bekleniyor.

DOĞUDA SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkenin genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle batı ve güneybatı, Ege'de yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR PAZARTESİ ÖĞLENE KADAR ETKİLİ OLACAK

Pazar günü, öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların aralıklarla 16 Mayıs Pazartesi günü öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılıyor. Kalan kesimlerde güneşli hava hakim olacak.

DOĞU KARADENİZ'DE SEL VE SU BASKINI UYARISI

Pazar günü, öğlen saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Gümüşhane, Bayburt, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, heyelan, yerel, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.