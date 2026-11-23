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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı illeri için sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece ile yarın akşam saatleri arasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanağın da bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde ise yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanağın, Orta Karadeniz kıyılarından (Samsun, Ordu) başlamak üzere zamanla Doğu Karadeniz (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt) bölümünün genelinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Zamanla soğumaya bağlı olarak bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, heyelan, kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan yarın İç Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanağın da öğle saatlerinden itibaren Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA