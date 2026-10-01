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Meteoroloji, Antalya'nın batısını ve Muğla'yı kuvvetli yağışa karşı uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batısı ile Muğla'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Antalya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batısı ile Muğla'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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