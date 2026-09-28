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Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı yaptı, kuvvetli sağanak bekleniyor

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Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı yaptı, kuvvetli sağanak bekleniyor
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İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'nin 20 il için sarı kodlu uyarı yaptığını ve yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Bakanlık, bugün bazı illerde kuvvetli yağış beklendiğini, ani sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 20 il için sarı kodlu uyarı yaparak, illerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, bugün Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğusunda da kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Marmara'nın doğusunda ise Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü kaydedildi.

Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde de yerel kuvvetli sağanak beklendiği ifade edildi.

Bakanlık, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada, vatandaşların yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Kaynak: ANKA
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