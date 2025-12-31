Mesut Uçakan yeni filminde gençliğin sancılarını gündeme getirecek

Senaryo çalışmaları tamamlanan "Sonsuz Güzel" isimli sinema filmi projesi, modern çağın getirdiği fikri çatışmalar arasında sıkışan bir gencin hakikat arayışını beyaz perdeye taşıyacak.

Yönetmen Mesut Uçakan, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilecek olan ve çekimlerine 2026 yılının Mayıs ayında başlanması planlanan yeni projesinin detaylarını AA muhabirine anlattı.

İki yıl önce dijital platformlar için kaleme aldığı senaryoyu daha sonra sinema filmi olarak hayata geçirmeye karar verdiğini belirten Uçakan, "Yeni projemin ismi Sonsuz Güzel, inşallah bunu hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapım desteği alan filmin çekimleri için TRT ile görüştüklerini, bir taraftan da ekip kurmaya başladıklarını anlatan Uçakan, şunları kaydetti:

"Hem yapım ekibi hem de rolleri dağıtabilmek adına sıkı bir çalışma gerektiren bir proje bu. Zor bir proje diyebiliriz. Zorluğu şurada, öykümüz Kerim isimli bir genç üzerine kurulu. Konuyu tamamen o gencin yaşadığı dram sürüklüyor. Onun üzerinden hem beşeri aşkı, hem ilahi aşkı harmanlamaya çalışıyoruz. Malum, asırlardan beri edebiyatımızda anlatılan bir öykü bu. Kadim kültürümüzün ana öykülerinden biri ama bu öyküyü tarihi mekanlarda ve çöllerde değil günümüz gökdelenlerinde kendini arayan dijital dünyanın gençliği üzerinde anlatabilmeyi deniyoruz, zor olan bu. Hakikate doğru yürüyenlerin böyle bir aşkta içine düştükleri çatışma aynı zamanda ağır bir imtihan demek."

Gençliğin fikir ve hakikat sancıları ile bu doğrultuda giderek büyüyen çığlıklarına dikkati çekmeye çalıştıklarını vurgulayan Uçakan, "Bunu yaparken de klişe ifadelere, dini argümanlara yaslanmıyoruz. Batılı bir kültürle yoğurulmuş bir gencin gözünden, soyut bir yaklaşımla, insani bir arayış çerçevesinde ele almaya çalışıyoruz. İşin kolayı beşeri aşk boyutunu anlatmak ama zor olanı metafizik boyutta ilahi aşkı, klişelerden uzak, günümüz bilimsel ve felsefi zenginliğiyle anlatabilmek. Hem de genel sinema seyircisi düzeyinde ve baş kaygısı, görüntü ve metaforlara mahkum bir sanat dalında. Ama Uçakan zorların adamıdır. Bunu bilenler bilir." değerlendirmesini yaptı.

"Çekimler ramazandan sonra başlayacak"

Filmin senaryosu için çok emek verdiklerini ifade eden usta yönetmen, "Mesut Uçakan denildiği zaman bazıları şablon algıların tesirinde bırakılıyor. Ama bu filmde de onların bu yanlış algılarının kırılacağını düşünüyorum. Şu sıra oyuncularımızı ve ekibimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Kerim rolü çok önemli. Önce onu arıyoruz. Tanınmış da olabilir, no-name de. Yeter ki rolün altından kalkacak biri olsun. Nasip olursa çekimler için ramazan ve kurban, iki bayram arası Mayıs ayına odaklandık." şeklinde konuştu.

Çekimlerin İstanbul ve Ahlat'ta gerçekleştirilmesinin planlandığını aktaran Uçakan, "Bizim meselemiz projenin hakkını verebilmek. Çünkü nihai noktada derdimiz yine fikir ve estetik planda mükemmeli yakalayabilmek. Bu yüzden ilginç bir çalışma olacak." görüşünü paylaştı.

Uçakan, "Başkahramanımız, Allah'ı görmek gibi çılgın bir tutkunun peşine düşüyor. Görebilir mi, nasıl görebilir? Bu konuda sır diyebileceğimiz sarsıcı gerçeklerle, yedi bilinmeyenli denklemle karşılaşıyor. Bu arayış sürecinde de düşünce boyutunun, soyut dünyanın, varlık yokluk tartışmalarının derin katmanlarıyla karşılaşıyor. Bu arayışı genel seyircinin anlayabileceği bir seviyeye çekmek en büyük çabası olacak. Önceki filmlerimde de az ya da çok bu sancıyı gündeme getirdiğimiz bizi bilenlerin malumudur ama bu film çok farklı olacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin hikayesini metaforlar da kullanarak sıkmadan seyirciye aktarmak istediklerini ifade eden tecrübeli yönetmen, şunları söyledi:

"Mümkün olduğu kadar Allah indinde vebal oluşturacak bir cümle sarf etmeden, bu gerçeğe agnostisizm, deizm, darwinizm gibi alanlarda bocalayan gençliğimize bir ışık tutmak istiyoruz. Bunun adına şucu bucu diye söyleyerek değil de sağduyulu bir gencin hakikat arayışına, bu vesile ile hayatın aldırmadığımız sırlarına nasıl dikkat çekebilirizin derdindeyiz. Bu önemli çünkü günümüzde dini söylemler, ritüeller bugün itici hale getirilmiş durumda. Gençliğin gerçek ne sorusuna verilecek cevaba çok ihtiyacı var. Bunu da tamamen klişe kavramlardan, söylemlerden ve ritüellerden uzak bir yöntemle vermeyi bekliyor. O yüzden işimizin zor olduğunun, kaş yapalım derken göz çıkarmamak gerektiğinin farkındayız. Bu yönüyle filmin, inşallah hakkını vererek çekmek nasip olur, çok tartışılacağını düşünüyorum."

Film tamamlandıktan sonra vizyon ve festival yolculuğuna çıkacağını, sinema salonlarında büyük ilgi görmesini beklediklerini vurgulayan Uçakan, "Filmin aynı zamanda çok rahat izlenebilir olmasını sağlayacak bir dramaturjisi var. Merak uyandırıcı, sürükleyici, duygusal gelgitleri var." dedi.

Asıl ödülün Allah rızası olduğunun altını çizen Uçakan, "Festivallere şu ana kadar hep uzak kaldım biliyorsunuz. Zamanında festivallerde yaşadığım absürtlükler yüzünden festivallere karşı uzun süre mesafeli kaldım. Festivallerde dini hassasiyetimden dolayı bana yapılan farklı dışlayıcı tavırları çok gördüm. Yurt dışı festivallerinde de aynı şekilde. Filmden önce filmin yönetmenine bakarak tavır alıyorlar. Uçakan'ın kim olduğunu öğrenmek için artık içinde bulunduğumuz dijital çağda bir tık yetiyor. Buna rağmen imkan bulabilirsek yine de festival sürecine girmek istiyoruz ama ödül mödül gibi böyle dünyalık taltifleri önemsediğim sanılmasın, dert başka." diye konuştu.

"Türk sineması bugün klişe öyküleri tekrar ediyor"

Reis Bey, İskilipli Atıf Hoca/Kelebekler Sonsuza Uçar, Yalnız Değilsiniz, Ölümsüz Karanfiller, Anka Kuşu, Suveyda, Kavanozdaki Adam, Yedikule Hayat Yokuşu, İncir Ağacı ve Sevda Kuşun Kanadında gibi pek çok sinema filmine ve diziye imza atan yönetmen Uçakan, yeni filmi Sonsuz Güzel'e dair şunları ekledi:

"Türk Sineması, bugün pek çok klişe öyküleri, klişe anlatımlarla tekrar ediyor. Dolayısıyla bir yerde sektör tıkanmaya kadar gidiyor. Bu durum, dünya sinemasında da bir sorun. Ama bizim hiçbir flmimizde bu basmakalıplığı göremezsiniz. Hepsi birbirinden farklı öyküler ve yaklaşımlar içerir. Hepsinde aynı ruhu ama farklı öyküler yakalarsınız. Ele aldığımız konulara bakın, hepsi orijinaldir. Sonsuz Güzel'de de bu orijinaliteliğin sağlanacağına inanıyorum."

Türkiye'de ve dünyadaki gençlerin metafizik arayışlarını anlatacağı yeni filmiyle sinemada yine bir ilke imza atacaklarını belirten Uçakan, "Daha önce bilim kurgu olarak çektiğim Kavanozdaki Adam dizisinin yanı sıra, harf devrimi, şapka devrimi, başörtüsü üzerine yaptığım ve büyük ilgi gören çalışmalarımıza bakın, hepsi birer ilki başlatan çalışmalardır." ifadesini kullandı.

"Sonsuz Güzel" filmi hakkında

Sonsuzkare İletişim tarafından Mesut Uçakan'ın yapımcı ve yönetmenliğinde hayata geçirilecek "Sonsuz Güzel"in çekimlerinin ramazandan sonra 6 haftada yapılması, post prodüksiyonunun ise 5-6 ay sürmesi planlanıyor.

Bir gencin hakikat arayışını, mecazi aşk ile ilahi aşk arasında kalışını özgün bir yaklaşımla beyaz perdeye taşıyacak filmin konusu kısaca şöyle:

"Bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalışan, ailesini kazada kaybetmiş, içe kapanık ve sorgulayıcı biri olan Kerim'in en büyük merakı evrenin ve insanın gerçeğini araştırmaktır. Yapay zeka kursunda tanıştığı Hale ile aralarında derin bir bağ oluşur. Genç adam, genç kıza duyduğu aşk ile 'Sonsuz Güzel'e yani Tanrı'ya duyduğu aşk arasında büyük bir içsel çatışma yaşar."