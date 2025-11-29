Haberler

Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum
Şırnak'ta katıldığı sempozyumda 'Terörsüz Türkiye' sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, "Süreci açtıkları için buradan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye devletine, Türkiye Meclisi'ne, Türkiye halkına teşekkürü borç biliyorum" dedi.

  • Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a barış sürecine destekleri için teşekkür etti.
  • Mesud Barzani, Abdullah Öcalan'ı barış sürecinde olumlu bir adım attığı için tebrik etti.
  • Mesud Barzani, barış sürecini tüm gücüyle destekleyeceklerini belirtti.

Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, Şırnak'ta katıldığı 4. Melaye Ciziri Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "Burada barış sürecini tüm gücümüzle desteklediğimizi ve elimizden gelen her şeyi yapacağımızı vurguluyoruz. İnşallah olumlu sonuçlar alınacaktır" dedi.

Kürt asıllı mutasavvıf, şair ve alim Melaye Ciziri'nin mirasını ve düşünce dünyasını yaşatmak amacıyla Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı'nca bu yıl düzenlenen 4. Melaye Ciziri Sempozyumu düzenlendi.

Cizre ilçesinde düzenlenen sempozyuma Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, HÜDA-PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Duhok Valisi Ali Tatar ve çok sayıda davetli katıldı.

KARŞILAMA İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Sempozyumda Kürtçe konuşan Mesud Barzani, konuşmasında sempozyuma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisine yapılan karşılama için teşekkürlerini ileten Başkan Barzani, Melayi Ciziri'yi şöyle anlattı: "Şiirlerinde ve eserlerinde Türkçe, Farsça, Arapça ve Kürtçe dillerine hakimiyeti açıkça görülen Şeyh Ahmed, özellikle 'Ahmediye' olarak bilinen külliyatında derin tasavvufi birikimini sade bir dille aktarıyor. Tasavvuf dünyasında yüksek bir makam olan Fenafillah mertebesine ulaştığı ifade edilen Şeyh Ahmed'in, Allah'ın hakkaniyetini yalın bir üslupla anlatması dikkat çekiyor. Bölge halkı ve tasavvuf ehli tarafından büyük saygıyla anılan Şeyh Ahmed, engin bilgeliği ve derin maneviyatıyla hala birçok kişiye ilham olmaya devam ediyor. Melaye Ciziri, asla sönmeyecek parlak bir yıldız ve hakikat yolunun aşıklarının önderidir. Ciziri'nin şiirleri asla eskimez; insan şimdi onun şiirlerini dinlemek istiyor. Ciziri'nin şiirlerine ne kadar derinlemesine dalarsanız, ona o kadar yakınlaşırsınız."

"BARIŞA KAPIYI AÇTIKLARI İÇİN..."

Konuşmasında yürütülen sürece ilişkin görüşlerini de açıklayan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'a teşekkürlerini iletti ve "Bu sefer sorunsuz bir şekilde başlayan yeni barış sürecinden çok memnunuz. Çünkü halk, parlamento ve tüm siyasi partiler devleti destekliyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye halkına ve parlamentosuna barışa kapıyı açtıkları için teşekkür etmeyi borç biliyorum ve bunun en iyi kapı ve en iyi seçenek olduğuna inanıyoruz. Sayın Öcalan'ı da olumlu bir adım attığı için tebrik ediyorum. Burada barış sürecini tüm gücümüzle desteklediğimizi ve elimizden gelen her şeyi yapacağımızı vurguluyoruz. İnşallah olumlu sonuçlar alınacaktır" ifadesini kullandı.

