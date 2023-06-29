Meslekleri zamana yenilen Romanlar, çadırlarda kalıp mevsimlik işçilik yapıyor

EDİRNE'de demircilik, kalaycılık ve sepetçilik yaparak geçimini sağlayan Roman vatandaşlar, meslekleri teknolojiye yenik düşünce, köylerde kurdukları çadırlarda mevsimlik işçi olarak çalışıyor. Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı, "Günümüzün koşullarında iş bulmak zorlaştığından daha önceki alanlardan bir nevi yarı göçer konuma düşmüş durumdalar. Burada hayata tutunmanın savaşını veriyorlar" dedi.

Edirne'de demircilik, kalaycılık ve sepetçilik gibi meslekler yaparak geçimlerini sağlayan Roman vatandaşların yaşamı, mesleklerinin teknolojiye yenik düşmesiyle zorlaştı. Aileler, para kazanıp hayatlarını devam ettirebilmek için göçebe hayatı yaşamaya başladı. Özelikle Uzunköprü ilçesinden yola çıkan Roman vatandaşları, bahar aylarıyla birlikte Edirne'nin hemen her köyünde kurdukları çadırlarda kalıp mevsimlik işçi olarak çalışıyor. Çadır kurulan köylerde erkekler hasat mevsimindeki buğday tarlalarında saman balyası taşıyıp, hurdacılıkla uğraşırken, kadınlar da kavurucu sıcağın altında çadırlarda yemek, bulaşık, çamaşır gibi ev işlerini yapıyor.

Genç yaşına rağmen kardeşlerine bakıp ev işi yapan, ilkokulu ikinci sınıfta bırakma zorunda kaldığını söyleyen Sevser Batan da (14), "İlkokul ikiye kadar okudum ama bırakmak zorunda kaldım. Artık çadırda kalmak istemiyoruz, çünkü çok sıcak oluyor, çok zorlanıyoruz. Su almaya gidiyorum, kardeşime bakıyorum, çapa işi çıktımı oraya gidiyorum. Rahat yaşayıp, okul okumak isterdim. Hemşire olmak isterdim ya da doktor. Çadıra çıkmaktan bırakmak zorunda kaldım okulu ilkokul 2'de" ifadelerini kullandı.