Mesleki Yeterlilik Kurumunda geçici işlere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Mesleki Yeterlilik Kurumunda Geçici Nitelikteki İşlerin Vekalet ve İstisna Sözleşmesiyle Yaptırılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) faaliyet alanlarındaki özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, vekalet veya istisna sözleşmesi ile yabancı danışman ve uzmanların, istisna sözleşmesi ile de yerli danışman ve uzmanların bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Bu yönetmelik kapsamında istisna sözleşmesi ile iş görecek teknik uzmanlarda, "kamu haklarından mahrum bulunmamak", "Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak", "askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak" gibi şartlar aranıyor.

Yönetmelikte, sınav, belgelendirme ve yetkilendirme ile eğitim akreditasyon alanlarında faaliyet gösteren kurumlara yönelik yapılan denetimlerde denetim işi görecek denetçilerde aranacak şartlar da yer alıyor.

Sınav, belgelendirme ve yetkilendirme ile eğitim akreditasyon alanlarında faaliyet gösteren kurumlara yönelik yapılan denetimlerde teknik uzman olarak sınav materyallerini ve sınav uygulamalarını incelemek ve denetlemek üzere sözleşme imzalanacak kişilerin ilgili ulusal yeterliliklerde tanımlanan değerlendirici ölçütlerini karşılayacak niteliklere sahip olması bekleniyor.

Ayrıca bu kişilerin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında veya yetkilendirme başvurusu yapmış kurum ve kuruluşlarda şirket ortağı, yönetici, karar verici, değerlendirici, eğitici, kalite yönetim temsilcisi veya danışman görevlerinden herhangi birisinde son 3 yıl içerisinde görev almamış olması gerekiyor.

Sınav, belgelendirme ve yetkilendirme ile eğitim akreditasyon alanlarında faaliyet gösteren kurumlara yönelik yapılan denetimlerde teknik uzman olarak görev alanlar 7 yıl boyunca yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında veya yetkilendirme başvurusu yapmış kurum ve kuruluşlarda herhangi bir pozisyon ya da görevde bulunamayacak veya ortak olamayacak.

Meslek standardı, yeterlilik ve mikro yeterlilik hazırlama, güncelleme, inceleme, değerlendirme ve görüş oluşturma çalışmalarında meslek-alan uzmanı olarak sözleşme imzalanacak kişilerin yönetmelikte belirtilen özel şartlardan en az birine sahip olması gerekiyor.

Meslek standardı, yeterlilik ve mikro yeterlilik hazırlama, güncelleme, meslek haritası oluşturma, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulama konularında moderatör olarak sözleşme imzalanacak teknik uzmanların da en az lisans düzeyinde diplomaya ve yönetmelikte belirtilen özel şartlardan en az birine sahip olması gerekiyor.

Yönetmelikte, sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ile eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonu faaliyetlerinde teknik uzman olarak sözleşme imzalanacak kişilerde aranacak şartlara da yer veriliyor. Söz konusu kişilerin ilgili şartlardan en az birini taşıması gerekiyor.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin uygulanması faaliyetlerinde teknik uzman olarak sözleşme imzalanacak kişilerde, en az lisans düzeyinde diplomaya sahip olması, ulusal ve uluslararası eğitim, mikro yeterlilik ve yeterlilik sistemleri konularından en az birinde tez, makale, bildiri, rapor çalışmaları veya ilgili alanlarda en az 10 yıl çalışma deneyimine sahip olması şartları aranıyor.

Kurumun ana faaliyetleriyle ilgili uluslararası fonlarla desteklenecek projelerin proje fişi, operasyon tanımlama belgesi, iş tanımları ve benzer nitelikteki dokümanlarının hazırlanmasına ve bu projelerin uygulanmasına yönelik sözleşme imzalanacak teknik uzmanlarda da bazı özel şartlar aranacak.

Teknik uzman çalıştırma talebine ilişkin başvurunun bulunmaması durumunda ikinci kez ilana çıkılacak. İkinci ilanda başvuru bulunmaması durumunda şartları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşü alınarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından çıkarılacak usul ve esasta belirlenecek kişilerle sözleşme imzalanabilecek.

Başvurular, Mesleki Yeterlilik Kurumunun internet sitesinde yayımlanacak

Başvurular, MYK'nin internet sitesinde yayımlanan ilanda belirtilen yöntem ve süre çerçevesinde alınacak. İlanda, aranacak genel ve özel şartlar, başvuru dönemi ve yöntemi açıkça belirtilecek.

Mülakatlar, başkan ve üyeler ile yedek üyelerin MYK Başkanının teklifi üzerine Bakan Yardımcısının onayı ile belirlendiği üç kişiden oluşan mülakat komisyonu tarafından gerçekleştirilecek. Gerekli görüldüğü durumlarda Bakan Yardımcısının onayı ile mülakat komisyonuna üç kişiye ilave olarak ilgili alanda teknik uzman da dahil edilebilecek.

Başvuru sahiplerinin MYK ve ulusal yeterlilik sistemi hakkındaki bilgi düzeyi ile yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartlara sahip olup olmadığı mülakat komisyonunca değerlendirilecek.

Teknik uzman havuzu oluşturuluyor

MYK ile vekalet veya istisna sözleşmesi imzalayan kişilere ilişkin bilgiler ve bu kişiler tarafından başvuru sırasında sunulan belgeler elektronik veri tabanına kaydedilerek teknik uzman havuzu oluşturulacak. Söz konusu kişiler anılan veri tabanına kullanıcı olarak kaydedilecek.

Teknik uzman havuzuna dahil edilen kişiler, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirlenen etik davranış ilkelerine uygun davranacağını taahhüt edecek. Bir teknik uzmanın görevlendirme süresi bir takvim yılı içerisinde 60 günü geçemeyecek. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile vekalet veya istisna sözleşmesi ile görevlendirilen kişiler performans değerlendirilmesine tabi tutulacak.

Performans değerlendirme sonuçları, bu kişilerin görev havuzunda kalma durumları ile görevlendirme önceliklerinde dikkate alınacak. Performansı yetersiz bulunanlar için geliştirme amacıyla eğitim uygulanabilecek ve tekrar değerlendirme yapılabilecek. Belirlenen kriterlerin altında kalanlar havuzdan çıkarılabilecek.

Teknik uzman havuzuna dahil edilecek kişilere, görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla yılda en az bir defa eğitim verilecek. Eğitim, mevzuat değişiklikleri, uygulama birliği, etik ilkeler ve raporlama esaslarını kapsayacak. Teknik uzman havuzu, yılda en az bir kez MYK tarafından güncellenecek.

Yönetmelikte, teknik uzmanla yapılan sözleşmelerin MYK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesine neden olacak durumlar da yer aldı.

Ücretlerin hesaplanması

Yönetmelikte mali konular da düzenleniyor. Görevin tamamlandığı, ilgili hizmet birimi tarafından yazılı olarak bildirildikten sonra ödeme yapılacak. Ödeme, MYK tarafından gerçekleştirilecek. Ücretler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen güncel ücret çizelgesine göre hesaplanacak.

Bunlara yapılacak ödeme tutarı bir ayda, 48 bin 800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın 3 katını aşmamak üzere görevin önem ve niteliği ile çalışılan gün ve saat dikkate alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından tespit edilecek.

Bu yönetmelikle, Mesleki Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 3 ay içinde mevcut teknik uzman havuzu MYK tarafından gözden geçirilecek. Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce imzalanmış sözleşmeler, MYK tarafından uygun bulunması halinde geçerli olacak.