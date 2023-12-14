MESAM 37. Kuruluş Yıl Dönümü Gala ve Ödül Töreni

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) 37. kuruluş yıl dönümünü gala ve ödül töreniyle kutladı. Törende birçok ödül sahibini bulurken, MESAM binasının 2024'te hizmete geçeceği açıklandı.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) 37. kuruluş yıl dönümünü gala ve ödül töreniyle kutladı.

İstanbul Grand Cevahir Otel'de düzenlenen törende "Başarı", "En İyi Çıkış Yapan", "Basın", "Onur" ve "35. Yıl Özel" ödülleri sahiplerini buldu.

Yüzlerce sanatçının katıldığı gecenin sunuculuğunu Zafer Kiraz üstlendi.

Açılışta konuşan MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, 6 Şubat depremi ve Gazze'de İsrail'in saldırıları olmasaydı galanın daha farklı bir formatta olacağını söyledi. MESAM üyelerinin birbirinden değerli ölümsüz eserlere şarkılara imza attığını vurgulayan Ergül, her birinin gönüllerde taht kurduğunu dile getirdi.

Recep Ergül, 37 yılda MESAM'a katkı sağlayan tüm yöneticilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek "2 buçuk yıldır biz de üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Şu an da Avrupa standartlarında bir MESAM'a sahibiz. Üyelerimizin teveccühüyle yeniden seçilerek göreve, hizmette bulunmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum." dedi.

MESAM binasının 2024'te hizmete geçeceğini dile getiren Ergül, "Sizler değişim ve reform dediniz, bu görevi bize verdiniz. İlk defa iki bin kişinin genel kurula katılması MESAM tarihinin en önemli olayıdır." ifadelerini kullandı.

Gecede çok sayıda ödül sahibine takdim edildi

Galada Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Ödülünü Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy adına, Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Serhat Dalgıç aldı. Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Atatürk Ödülü de ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz'a verildi.

"Başarı" kategorisinde Toygar Işıklı, Aytekin Ataş, Mehmet Cem Tuncer, Bülent Ercüment Orkut, Ercan Tanrıverdi, Sagopa Kajmer, Korhan Nart, Burak Öksüzoğlu, Bilal Sonses, Burak Bulut ve Orhan Gencebay ödüle layık görülürken, Es Müzik, Pelikan Müzik, Kalan Müzik, Median Müzik ve Universal Müzik de ödüle değer bulundu.

"35. Yıl Özel" ödülleri Aydın Tekindor, Naim İlgün Soysev, Süleyman Erguner, Veli Akbulak, İsmail Birateş, Hakkı Bulut, Günay Cantürk, Ercan Irmak, Ali Eyüboğlu, Burhan Durucu, Hüseyin Erbay, Barbaros Erköse, Mustafa Güler, Suphi İdrisoğlu, Mithat Körler, Zekai Tunca, Mehmet Avni Özbek, İsmail Ceyhun Savaşan, Hasan Yılmaz Uzun, Hüseyin Erol Bingöl, Sami Derin Tuna, Mustafa Töngemen, Hüseyin Suavi Karaibrahimgil, Mürsel Sinan Uğursu, Ali İhsan Erdoğan, Yaşar Nesrin Aksoyer, Aydın Şengül, Fikret Ayyıldız, Mutlu Demir Torun, Yusuf Dündar Bütünley, Alaettin Pakyüz, Zehra Şeyda Temuçin, Mustafa Uysal ve Hasan Kara'ya verildi.

"Aşık Veysel Onur Ödülü"ne İhsan Öztürk, "Malatyalı Fahri Kayahan Onur Ödülü"ne Aziz Çelik, "Kazım Koyuncu Onur Ödülü"ne Gökhan Kırdar, "Ahmet Kaya Onur Ödülü"ne Mikail Aslan, "Aşık Veysel Onur Ödülü"ne İhsan Öztürk, "Özkan Uğur Onur Ödülü"ne Doğan Canku, "Erkin Koray Onur Ödülü"ne İskender Doğan, "Celal Güzelses Onur Ödülü"ne İzzet Altınmeşe, "Hasan Saltık Onur Ödülü"ne Hilmi Yarayıcı, "İlhan İrem Onur Ödülü"ne Bülent Ortaçgil, "İlham Gencer Onur Ödülü"ne İlhan Şeşen, "Müzeyyen Senar Onur Ödülü"ne Mustafa Keser ve "Cem Karaca Onur Ödülü"ne Metin-Kemal Kahraman, "Barış Manço Onur Ödülü"ne Ayhan Başkal, "Davut Sulari Onur Ödülü"ne Rıza Arslandoğan, "Ali Ekber Çiçek Onur Ödülü"ne Müslüm Sünbül ve "Pir Sultan Abdal Onur Ödülü"ne Musa Eroğlu layık görülürken MESAM Özel Ödülü ise Levend Kokuludağ'a verildi.

Telif Hakları konusunda yaptıkları haber ve yazılarla sanatçılara destek veren gazeteciler de unutulmadı. Ali Eyüboğlu, Nurcan Sabur, Yalçın Bayer, Ali Ulusoy, Cengiz Semercioğlu ve Doğan Şentürk'e de "Basın Ödülü" verildi.

Gecede ayrıca 6 şubat depreminde vefat edenler ile Gazze'de öldürülen sivillerin anısına bir video gösterisi yapıldı.

Törenden önce MESAM'ın Şişli'de satın aldığı ve 6 Şubat depreminden sonra yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen binanın sembolik temel atma töreni yapıldı.

MESAM'ın seçimli olağan genel kurulu bugün gerçekleşecek.