Merz, CSU kurultayında Rusya'nın Almanya'yı istikrarsızlaştırmak istediğini söyledi

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Rusya'nın Almanya'yı istikrarsızlaştırmak istediğini her gün gördüklerini söyledi.

Merz, hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) Münih kentinde düzenlediği kurultayda bir konuşma yaptı.

Avrupa kıtasının doğusunda büyük bir tehditle karşı karşıya olduklarını ifade eden Merz, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşı, Avrupa barış düzenini derinden sarstı. Rusya'nın her gün Almanya'yı istikrarsızlaştırmak istediğini de görüyoruz." dedi.

Merz, Avrupa'nın her yerinde siber saldırılara, sabotaj girişimlerine ve kritik altyapılara yönelik saldırılara tanık olduklarını belirterek, "Tüm bunlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor." diye konuştu.

Buradaki meselenin Avrupa'da hukukun gücünün mü yoksa yine güçlünün gücünün mü geçerli olup olmadığı sorusu olduğuna işaret eden Merz, "Kıtamızın en karanlık dönemlerine geri dönmesini istemiyorum." şeklinde konuştu.

Merz bu yüzden özgürlüğün korunmasına yatırım yaptıklarını kaydetti.

Almanya'da daha önce benzeri görülmemiş siyasi kutuplaşmaya da tanık olduklarını aktaran Merz, Berlin'de Sosyal Demokrat Partinin (SPD) ve Yeşiller'in aslında tamamen doğal olması gereken taviz ve güvenceler koparmaya çalıştığını ileri sürdü.

İsrail Devleti'nin varlığının tanındığının yazıya döküldüğünü bildiren Merz, İsrail'in var olma hakkının savunulmasının Almanya'nın doğal bir parçası olduğunu ve bunun Almanya'ya gelenler ve burada yaşamak isteyenler için de geçerli olması gerektiğini vurguladı.

"Antisemitistler ve İsrail düşmanları, ister sağdan ister soldan gelsinler, bizim içimizde her zaman şiddetli düşmanlar bulacaklardır" diyen Merz, bunu kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Merz, özgürlüğün saldırıya uğradığı yerde siyasi yelpazenin ortasında yer alan demokratik partilerin buna karşı durması gerektiğinin altını çizdi.

Bunun Saksonya-Anhalt eyaletinde "parlamenter sisteme ve değerlere saldırmakla meşgul olan Almanya için Alternatif (AfD) Partisi" için de geçerli olduğunu belirten Merz, "Burada da şunu çok net ve açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu kişilere oy verilmesi gerektiğini düşünenlerin bizim Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerimizde yeri yoktur. Aramızda yeri yoktur. İster soldan ister sağdan, nereden gelirse gelsin, Almanya'da karşı çıkıyoruz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA