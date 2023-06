Mersin Yenişehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Etkinliklerle Kutluyor

Mersin Yenişehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevre bilincini artırmak ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir dizi etkinlik programı hazırladı. Etkinlikler kapsamında çevre temalı oyunlar oyanancak, atölye çalışmaları yapılıp sergiler açılacak, ayrıca bilgilendirme stantları kurulacak.

Yenişehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklerle kutlayacak. 16.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikler sahil bandında bulunan Yenişehir Belediyesi Kültür Parkı'nda (Marina AVM önü) düzenlenecek.

Vatandaşları etkinliklere davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çevre bilincini yaygınlaştırmak ve toplumun tüm kesimlerini çevresel konular hakkında farkındalık yaratmak amacıyla hareket ettiklerini söyledi. Başkan Özyiğit ayrıca, doğa dostu uygulamaların teşvik edilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK HEM DE BİLGİ SAHİBİ OLACAK

Etkinlikte, çocuklar için özel olarak tasarlanmış interaktif oyunlar ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Katılımcılar, geri dönüşümün önemi, enerji tasarrufunu, su koruma ve doğal yaşamın korunması gibi konularda bilgi edinecekler. Ayrıca, çevre dostu ürünlerin sergileneceği bir sergi alanı da bulunacak. Etkinlikler kapsamında deniz ve çevre temizliği de yapılacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, göreve geldikten sonra Covenent of Mayors'u (İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi) imzalamış ve Yenişehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ile Making Cities Resilient 2030 (MCR2030 – Şehirleri Dirençli Hale Getirme), "Sürdürülebilir Kentler Birliği" (Local Governments for Sustainability- ICLEI) üyesi olmuştu.