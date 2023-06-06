Mersin Yenişehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık yarattı

Mersin Yenişehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlediği etkinliklerle çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yarattı. Yenişehir Belediyesi Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinlik programı, çevre dostu oyunlar, yaratıcı atölye çalışmaları, sergiler ve bilgilendirme stantlarıyla dolu dolu geçti.

Yenişehir Belediyesi'nin düzenlediği 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinde geri dönüşümün önemine dikkat çekilirken, katılımcılar sürdürülebilir yaşam konusunda bilinçlendirildi. Çevre dostu ürünlerin sergilendiği alanda katılımcılar, günlük hayatta yapabilecekleri küçük değişikliklerin çevre üzerindeki etkisini gözlemleme fırsatı buldu. Atıklardan yapılan eserlerden oluşan sergi de beğeni topladı.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise bilgilendirme stantları oldu. Yenişehir Belediyesi ekipleri, katılımcıları sıfır atık ve kompost yapımı hakkında bilinçlendirirken, belediyenin ekoloji konusundaki çalışmaları da katılımcılarla paylaşıldı. Etkinlik kapsamında, Yenişehir Belediyesi ve Mersin Barbaros Ortaokulu işbirliği ile Ata tohumlarının ekolojik koşullarda üretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "Ekolojik Sistemlerde Ata Tohum Üretimi Projesi" tanıtıldı. Mersin Barbaros Ortaokulu öğrencileri proje çerçevesinde üretilen ürünler ve projenin süreçleri hakkında bilgi verdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, şunları söyledi:

"Yenişehir Belediyesi olarak, çevre dostu politikalar ve projelerimiz kapsamında kararlılıkla çalışıyoruz. Çevreye duyarlı enerji kullanımını teşvik etmek, atıkları azaltmak ve geri dönüşümü sağlamak ve teşvik etmek gibi önemli adımlar attık. Evlerimizden işyerlerimize, sokaklardan parklara kadar çevremizde yaptığımız her eylem, doğaya ve geleceğimize olan sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Enerji tasarrufu yapmak, suyu israf etmemek, geri dönüşümü desteklemek ve doğal alanları korumak için bilinçli seçimler yapmak gibi basit eylemlerle hep birlikte büyük bir fark yaratabiliriz."