MERSİN'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-715 Mut- Karaman kara yolu Barabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Z.F. yönetimindeki 33 BDZ 535 plakalı otomobil ile O.E. yönetimindeki 42 NG 898 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, O.E.'nin kullandığı otomobilde sıkışan yolcular S.S. ile 9 aylık bebek G.F., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan bebek G.F., ambulans helikopterle Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı