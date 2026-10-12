Haberler

Mersin Mezitli'de belediye başkan vekilliği seçimini CHP'li Turgut Selağzı kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Mezitli'de belediye başkan vekilliği seçimini CHP'li Turgut Selağzı kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de tutuklanan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Turgut Selağzı kazandı. Dört tura giden seçimin son turunda Selağzı 16, Hakan Şahin 14 oy aldı; 1 oy geçersiz sayıldı.

Mersin'de tutuklanan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Turgut Selağzı kazandı.

Mezitli Belediye Meclisi, başkan vekili seçimi için belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda CHP Grubu, CHP'li Meclis Üyesi Turgut Selağzı'nı; Cumhur İttifakı, AK Parti'li Meclis Üyesi Hüseyin Kılınç'ı; Yeni Parti Grubu da Yeni Partili Meclis Üyesi Hakan Şahin'i aday gösterdi.

Belediye meclisinde 31 üyenin oy kullandığı ilk turda CHP'li Selağzı 13, Yeni Partili Şahin 12 ve AK Parti'li Kılınç 6 oy aldı.

İkinci turda sandıktan Şahin'e 13, Selağzı'na 11, Kılınç'a 6 oy çıktı, 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Şahin'e 14, Selağzı'na 9, Kılınç'a 6 oy verildi ve 2 oy geçersiz sayıldı.

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine en çok oy alan adayın seçileceği dördüncü tura geçildi.

Son turda Selağzı 16, Şahin 14 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Mezitli Belediye Başkan Vekili seçilen Selağzı, meclis üyelerine teşekkür etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 6 Ekim'de çıkarıldığı hakimlikçe "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek, icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Bu görüntüler 2. Lig'den! İzleyenlerden aynı yorum geldi

Bu görüntüler 2. Lig'den! İzleyenlerden aynı yorum geldi
Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı

Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı
41 yıldır yasaktı! Futbol tribünlerinde yeni dönem gündemde

41 yıldır yasaktı! Tribünlerde tarihi değişiklik kapıda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor

Alarmları kurun! Haftalar süren özlem yarın bitiyor
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi

Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç bekledi
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı

Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
İstanbul'da 16 saatlik kesinti! İşte etkilenecek mahalleler

İstanbul'da 16 saatlik kesinti! İşte etkilenecek mahalleler
Düzenleme sonrası YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir

Yeni düzenleme sonrası ilk hamle YouTube'dan geldi: Hepsi kapanabilir
Bir zamanlar terörle anılıyordu! Orası artık dağcıların yeni rotası

Bir zamanlar terörle anılıyordu! Artık onların yeni rotası
Video çekerken füze saldırısına uğradı

Video çekerken füze saldırısına uğradı