Mersin gündem haberi... Mersin'de kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin gündem haberi... Mersin'de kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasında

Mersin gündem haberi... Mersin'de kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasında

Mersin gelişmesine göre Mersin'in Yenişehir ilçesinde kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Pozcu Mahallesi'nde bir kafenin çalışanı Nihat Çevik, iş yerinin kasasını kontrolünde paraların eksik olduğu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çevik, bir kişinin kasadan para çaldığını belirledi.

Bir gün sonra iş yerine giden Çevik, bu kez de önceden hazırladığı limonata ile bal kavanozu ve kaşığının çalındığını fark etti. Çevik, durumu polise bildirerek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Nihat Çevik, AA muhabirine, iş yerlerine 2 gün üst üste hırsız girdiğini söyledi.

Hırsızlığın güvenlik kamerasına yansıdığını belirten Çevik, "İlk girdiği gün kasadan 1450 lira ve bozuk paraları götürdü. İkinci gün sabah hazırlık için geldiğimde limonatamın olmadığını fark ettim. 'Acaba dökülmüş mü?' diye düşündüm. Dolaba eğildim, balı çıkartmak istedim bal yoktu. Kavanozla birlikte hırsız alıp gitmiş. İlk gün bir, ikinci gün geldiğinde ise 2 kişilerdi. Bal kavanozunun içerisinde özel yaptırdığım bal kaşığı vardı, onu da götürdü. Şikayetçiyim, bal kaşığımı götürmeseydi." diye konuştu.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title