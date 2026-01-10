Sudan'a gidecek yardım gemisi, Mersin'den yola çıktı

İÇ çatışmalar, sel felaketleri ve salgın hastalıklarla mücadele eden Sudan'a 2 bin 600 ton insani yardım malzemesi taşıyacak olan gemi, Mersin 'de yapılan törenin ardından yola çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca Katar Kalkınma Fonu desteğiyle 'İyilik yolunda bir aradayız' sloganı altında hazırlanan 2 bin 600 ton insani yardım malzemesi, gemiye yüklendi. Mersin Limanı'nda düzenlenen uğurlama törenine; AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Katar Kalkınma Fonu Temsilcisi Yusuf Ahmet, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllüler katıldı.

'KAMPANYALARIMIZ DEVAM EDECEK'

Törende konuşan AFAD Başkanı Pehlivan, 6'ncı İyilik Gemisi'nin Sudan'a uğurlandığını söyledi. Katar Kalkınma Fonu'nun destekleri ile AFAD organizasyonunda, 23 sivil toplum teşkilatının katkılarıyla toplam 2 bin 600 ton malzemeyi Sudan'a gönderdiklerini belirten Pehlivan, "Bu; 2 bin 600 ton insani yardım malzemesi içerisinde, beslenme, gıda, hijyen, tıbbi malzemeler ve çadır gibi barınma malzemeleri gibi ihtiyaç duyulan malzemeler bulunmaktadır. Bundan sonra da buna benzer yardım kampanyalarımız inşallah devam edecek. Biliyorsunuz; Gazze'de İsrail'in zulmü altında olan kardeşlerimize yönelik de çok yoğun çalışmalarımız devam ediyor. En son 19'uncu İyilik Gemisi'ni göndermiştik. Önümüzdeki hafta da 20'nci iyilik gemisi inşallah Gazze'ye doğru yola çıkacak. Biz bu iyilik gemileri ile sadece malzeme değil; aziz milletimizin dualarını, temennilerini ve iyi dileklerini de gönderiyoruz. İnşallah bu yardımlar sayesinde Sudan'daki kardeşlerimiz bir gün olması gereken yaşam standartlarına kavuşacaktır" dedi.

'İŞ BİRLİKLERİ SON DERECE KIYMETLİ'

Törende konuşan Mersin Valisi Atilla Toros ise "Bu gemi sadece temel insani yardım malzemelerini götüren bir gemi değil, aynı zamanda milletimizin yüreğinden yükselen selamı, duayı ve dayanışma iradesini de beraberinde götürüyor. Mersin olarak bu hayırlı girişimlere aracılık etmenin büyük onurunu yaşıyoruz. Rabb'im bu gemiyi esenlikle Sudanlı kardeşlerimize ulaştırsın. Bu süreçte emeği geçen başta AFAD Başkanlığımız olmak üzere, dost ve kardeş ülke Katar'a çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda iş birlikleri son derece kıymetli. Kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve bütün paydaşlara şükranlarımı arz ediyorum. Allah iyiliklerimizi bereketlendirsin, mazlum coğrafyalara huzur ve selamet ihsan etsin" diye konuştu. Katar Kalkınma Fonu Temsilcisi Yusuf Ahmet de yardım gemisinin hazırlanmasında destek veren herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından yardım gemisi, dualarla Sudan'a uğurlandı.