Mersin'de Yangın Felaketi: 54 Yaşındaki Anne Hayatını Kaybetti

Mersin'de Yangın Felaketi: 54 Yaşındaki Anne Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Kazanlı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında 2 çocuk annesi Aysel Yorulmaz hayatını kaybetti. Yangının, balkondaki benzin bidonlarından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

MERSİN'de müstakil bir evde çıkan yangında 2 çocuk annesi Aysel Yorulmaz (54) hayatını kaybetti.

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerinde adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Aysel Yorulmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yorulmaz'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yangının, çiftçilikle uğraşan ailenin balkonda beklettiği benzin bidonlarından çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangın sırasında çocukların evde olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi yorumu taraftarı ikiye böldü

Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi yorumu taraftarı ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'dan Türkiye'ye uzanan cinayet! 41 yıl sonra yara izi katili ele verdi

Almanya'dan Türkiye'ye uzanan cinayet! 41 yıl sonra yara izi ele verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.