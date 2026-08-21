Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 bin 760 hapla tutuklama
Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıyı takibe aldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 3 bin 760 uyuşturucu hap ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA