Haberler

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 bin 760 hapla tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıyı takibe aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 3 bin 760 uyuşturucu hap ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cengiz Ünder de gidiyor! Paraya para demeyecek

O da gidiyor! Paraya para demeyecek
Güzel oyuncudan yalnızlık itirafı: “Bazen zorlar, bazen büyütür”

Güzel oyuncudan yalnızlık itirafı: “Bazen zorlar, bazen büyütür”
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Fenerbahçe ile Barcelona anlaştı! Livakovic para kazandırarak gidiyor

Anlaşma tamam! Para kazandırarak gidiyor
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sevgilisinin yanında adama yaptığına bakın

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı

Kapış kapış giden ünlü markanın balı sahte çıktı