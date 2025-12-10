Haberler

Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı

Mersin'de 'Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı' yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı AFAD, Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali odaklı bir tam ölçekli radyasyon acil durum tatbikatı düzenleyerek, afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirdi. 1710 personel, 230 araç ve çeşitli ekipmanların katıldığı tatbikatta, afet müdahale planı kapsamında görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı.

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Mersin'de "Bütünleşik Afet Yönetimi Anlayışı" ve "Afetlere Hazır ve Dirençli Türkiye" hedefi doğrultusunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldığı belirtildi.

Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali odaklı hazırlanan acil durum senaryosuna göre gerçekleştirilen tatbikatta, Gülnar, Aydıncık ve Silifke ilçelerinde saha ve masa başı faaliyetler gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tatbikatta 1710 personel, 230 araç, 10 dron, 2 mobil koordinasyon tırı ve 4 mobil baz istasyonunun görev aldığı belirtilen açıklamada, olası afet ve acil durumlara yönelik görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmek, hızlı, etkin ve etkili müdahaleyi gerçekleştirmek için ekiplerin teorik ve pratik eğitimler ile olası görevlere hazırlandığı, ekipler arası birlikte çalışma kültürünü yaygınlaştırmak, işbirliği ve koordinasyonu pekiştirmek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan'ın, Mersin Afet Koordinasyon Merkezi'nde Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında TAMP kapsamında toplanan kurula video konferans yoluyla bağlandığı da bildirildi.

Başkan Pehlivan'ın başta Mersin Valisi olmak üzere tatbikata katılan bütün kurum, kuruluş ve STK ekiplerine teşekkürlerini ve başarı dileklerini ilettiği aktarıldı.

AFAD'ın koordinasyon kurumu olarak, afet ve acil durumları TAMP kapsamındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla tatbikatı yönettiğine değinilen açıklamada, bu yıl yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yapılması planlanan 74 tatbikattan tamamına yakının gerçekleştirildiğinin de altı çizildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızı ifade için Emniyet'e götürüldü

Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızıyla ilgili yeni gelişme
Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı

Halı saha kavgası 2 beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta 5 gol! İşte sonuç
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
title