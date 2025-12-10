İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı.

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Mersin'de "Bütünleşik Afet Yönetimi Anlayışı" ve "Afetlere Hazır ve Dirençli Türkiye" hedefi doğrultusunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldığı belirtildi.

Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali odaklı hazırlanan acil durum senaryosuna göre gerçekleştirilen tatbikatta, Gülnar, Aydıncık ve Silifke ilçelerinde saha ve masa başı faaliyetler gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tatbikatta 1710 personel, 230 araç, 10 dron, 2 mobil koordinasyon tırı ve 4 mobil baz istasyonunun görev aldığı belirtilen açıklamada, olası afet ve acil durumlara yönelik görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmek, hızlı, etkin ve etkili müdahaleyi gerçekleştirmek için ekiplerin teorik ve pratik eğitimler ile olası görevlere hazırlandığı, ekipler arası birlikte çalışma kültürünü yaygınlaştırmak, işbirliği ve koordinasyonu pekiştirmek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan'ın, Mersin Afet Koordinasyon Merkezi'nde Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında TAMP kapsamında toplanan kurula video konferans yoluyla bağlandığı da bildirildi.

Başkan Pehlivan'ın başta Mersin Valisi olmak üzere tatbikata katılan bütün kurum, kuruluş ve STK ekiplerine teşekkürlerini ve başarı dileklerini ilettiği aktarıldı.

AFAD'ın koordinasyon kurumu olarak, afet ve acil durumları TAMP kapsamındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla tatbikatı yönettiğine değinilen açıklamada, bu yıl yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yapılması planlanan 74 tatbikattan tamamına yakının gerçekleştirildiğinin de altı çizildi.