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Mersin'de Otomobil Seraya Yuvarlandı: Çift Hayatını Kaybetti

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobilin seraya yuvarlanması sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobilin seraya yuvarlanması sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti.

Özer Hacıoğlu'nun (52) kullandığı 01 AJA 747 plakalı otomobil, Adanalıoğlu Mahallesi'nde seraya yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan incelemede sürücü ve yanındaki eşi Elif Hacıoğlu'nun (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

Morga kaldırılan cenazeler, işlemlerin ardından Akdeniz ilçesindeki Huzurkent Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA
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