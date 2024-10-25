Mersin'de Narenciye Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen narenciye yüklü kamyonun sürücüsü R.Ç hastaneye kaldırıldı. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Deliçay viyadüğü yakınında meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen narenciye yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Deliçay viyadüğü yakınlarında R.Ç idaresindeki 33 VL 609 plakalı narenciye yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü R.Ç ambulansla hastaneye kaldırıldı.