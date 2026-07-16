Midyeci Ahmet, evlilik için ilan verdi! İşte istediği kadında aradığı şartlar

Türkiye'nin en ünlü sokak lezzetleri zincirlerinden birinin sahibi olan ve sosyal medyadaki renkli paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen "Midyeci Ahmet" (Ahmet Çiçek), bu kez özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Uzun süredir bekar olduğunu belirten ünlü işletmeci, evlenmek istediğini ilan ederek kriterlerini tek tek sıraladı.

"FLÖRT UYGULAMALARINA YA DA..."

Sosyal medya hesabından samimi bir video paylaşan Midyeci Ahmet, evlilik konusunda son derece ciddi olduğunu vurguladı. Tanışmak için modern flört yöntemlerini veya gece hayatını tercih etmediğini belirten ünlü isim, taliplerini doğrudan sosyal medya üzerinden kendisine ulaşmaya davet etti.

İŞTE MİDYECİ AHMET'İN EVLİLİK KRİTERLERİ

En büyük arzusunun yeniden sıcak bir yuva kurmak ve çocuk sahibi olmak olduğunu vurgulayan Midyeci Ahmet, evlenmek istediği kadınla ilgili kriterleri şöyle sıraladı;

Burç Uyumu Şart: Astrolojiyi önemsediğini belirten ünlü esnaf; Akrep, Koç, Yay veya Terazi burcu kadınların kendisi için bir adım önde olduğunu söyledi.

Astrolojiyi önemsediğini belirten ünlü esnaf; Akrep, Koç, Yay veya Terazi burcu kadınların kendisi için bir adım önde olduğunu söyledi. Ortak Zevkler: Müstakbel eşinin midye ve kokoreç sevmesi, hayvanlarla arasının iyi olması ve köy hayatına sıcak bakması gerekiyor.

Müstakbel eşinin midye ve kokoreç sevmesi, hayvanlarla arasının iyi olması ve köy hayatına sıcak bakması gerekiyor. Paylaşmayı Sevmeli: Birlikte seyahat edebileceği, yemek yemeyi ve insanlara ikram etmeyi seven, doğal bir karakter arıyor.

"EVLİLİK SÖZLEŞMESİ GİBİ KATI KURALLARIM YOK"

Popüler isimlerin aksine evlilik sözleşmelerine karşı olduğunu belirten Midyeci Ahmet, videoda şu ifadeleri kullandı: "Bende katı kurallar ya da sözleşmeler yok. Normal, temiz bir insanla evlenmek istiyorum. Henüz 46 yaşındayım ve düzenli bir aile hayatı özlemi çekiyorum."

Midyeci Ahmet'in sosyal medyada adeta bir "evlilik ilanı" niteliği taşıyan bu samimi ve sıra dışı çağrısı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com