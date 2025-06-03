Mersin'de Kadın Kılığında Cinayet: Vurma Anı Güvenlik Kamerasında

Mersin'de Kadın Kılığında Cinayet: Vurma Anı Güvenlik Kamerasında
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Mersin'de peçe takarak kadın kılığına giren 17 yaşındaki M.A., ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu Rıdvan Güner'i çalıştığı oto tamir atölyesinde vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VURULMA ANI KAMERADA

Mersin'de peçe takarak kadın kılığına giren M.A.'nın (17), ağabeyinin ölümünden sorumlu tutup husumet besleği Rıdvan Güner'i (35), çalıştığı oto tamir atölyesinde tabancayla vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iş arkadaşlarıyla konuşan Güner'in, silahlı saldırıda vurulduktan sonra yığıldığı anlar yer aldı.

Soner AYDIN/ AKDENİZ (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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