Mersin'de Kadın Kılığında Cinayet: Vurma Anı Güvenlik Kamerasında
Mersin'de peçe takarak kadın kılığına giren 17 yaşındaki M.A., ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu Rıdvan Güner'i çalıştığı oto tamir atölyesinde vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
VURULMA ANI KAMERADA
Mersin'de peçe takarak kadın kılığına giren M.A.'nın (17), ağabeyinin ölümünden sorumlu tutup husumet besleği Rıdvan Güner'i (35), çalıştığı oto tamir atölyesinde tabancayla vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iş arkadaşlarıyla konuşan Güner'in, silahlı saldırıda vurulduktan sonra yığıldığı anlar yer aldı.
Soner AYDIN/ AKDENİZ (Mersin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel