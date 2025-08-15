Mersin'de Kadın Cinayeti: İki Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kadını öldürüp ormanlık alana bıraktıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Camili Mahallesi'nde ormanlık alanda Cevahir İnan'ın silahla öldürülmüş olarak bulunmasının ardından jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, mahalledeki ve bir petrol istasyonundaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin H.A. olduğunu belirledi.

İncelemede, H.A'nın aynı mahallede oturduğu Cevahir İnan'ı minibüse bindirdikten sonra silahla öldürdüğü ve ormanlık alana bıraktığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A. ile olayda silahını kullandığı arkadaşı B.Ö. gözaltına alındı.

H.A. sorgusunda İnan'ı öldürdükten sonra silahı arkadaşına verdiğini ve kadının üzerindeki ziynet eşyalarını da kuyumcuya sattığını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve B.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlının Cevahir İnan'ın üzerinden aldığı ziynet eşyalarını bir kuyumcuya satması güvenlik kamerasınca kaydedildi.