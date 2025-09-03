Mersin'de Genç Kızın Öldürülmesi Davasında 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

MERSİN'de Hira Aygar'ı (16) tabancayla öldürdüğü öne sürülen erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ile onun arkadaşları N.Ç. (20) ve M.Z. (27) adliyeye sevk edildi.

Olay, 31 Ağustos'ta gece saatlerinde Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş halde ağır yaralı olarak otomobille Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., hastane polisine verdiği ifadede "Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım N.Ç. ve M.Z. ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti" ifadelerini kullandı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ; ŞAKALAŞIRKEN VURMUŞ

M.Z. ve N.Ç.'nin de çelişkili ifadeleri üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekibi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. H.A.Ş. ikinci ifadesinde şakalaşmak amacıyla boş sandığı tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, Hira Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi'nde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktıklarını söyledi. Belirtilen yerde yapılan aramada kan izi bulundu.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Aygar, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.