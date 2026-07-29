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Mersin'de eczacıyı darbedip ilaçları yağmalayan şüpheli tutuklandı

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- Darp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Mersin'de ticari taksiyle gittiği eczanede iş yeri sahibini darbedip ilaçları yağmalayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mezitli ilçesindeki eczaneye ticari taksiyle giden bir şüphelinin, iş yeri sahibini darbedip raflardaki ilaçları yağmalayarak bölgeden uzaklaştığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında yaptıkları incelemede şüphelinin E.T. olduğunu belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerinin operasyonunda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan E.T'nin, eczanede iş yeri sahibini darbettikten sonra raflardaki bazı ilaç kutularını alarak dükkandan ayrılması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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